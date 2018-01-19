Источник рассказал о семье напавшего с топором на школу подростка

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Подозреваемый в нападении в школе Улан-Удэ является сыном местного прапорщика, но отец с семьей не живет, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Мальчик — сын прапорщика, но его родители в разводе, и отец не живет с ними», — сказал источник в военных кругах города.

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Также он рассказал, что в школе, где произошло нападение, действительно не было охраны.

Ранее источник сообщил, что напавший на школу в Бурятии находится в тяжелом состоянии.

В пятницу, 19 января подросток с топором совершил нападение на школу в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ. Он ранил учителя и несколько учеников, а также бросил «коктейль Молотова».