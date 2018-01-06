Палестинцы забросали камнями машину греческого патриарха

Палестинские христиане напали на автомобиль патриарха Иерусалима от греческой православной церкви во время его визита на Западный берег в знак протеста против желания церкви продавать землю еврейским покупателям. Об этом сообщает Reuters.

Сотни палестинцев заблокировали эскорт патриарха Теофилоса III, когда он направлялся в вифлеемскую церковь, чтобы принять участие в рождественской мессе.

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Протестующие кидали камни и бутылки с водой и били по машинам кулаками, крича «Предатель!». Они разбили стекла в трех автомобилях кортежа, но авто патриарха осталось целым.

Греческая православная церковь является одним из крупнейших землевладельцев на Святой земле. В последние годы ее решение продавать основные активы частным инвесторам вызывало противоречия как среди израильтян, так и среди палестинцев.

Ранее сообщалось, что железнодорожную станцию возле Стены плача в Иерусалиме предложили назвать в честь президента США Дональда Трампа.