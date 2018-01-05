В Приморье поезд сбил двух несовершеннолетних девушек

В Приморском крае в результате наезда поезда на двух 15-летних девушек одна из несовершеннолетних погибла. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Дальневосточное управление на транспорте СК России.

«Дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщили в СК.

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ЧП произошло вечером в районе станции Сахзавод Уссурийского городского округа.

По информации СК, машинист, управлявший тепловозом, не смог предотвратить наезд на девушек, идущих по железнодорожным путям.

«В результате наезда одна из девушек смертельно травмирована, другая госпитализирована в лечебное учреждение с телесными повреждениями», — сообщили в СК.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае в результате столкновения поезда и легкового автомобиля погиб один человек, двое пострадали.