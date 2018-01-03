Рождество в Москве может стать самым теплым за всю историю

Синоптики сообщили, что в начале 2018 года в столичном регионе сохраняется аномально теплая для января погода, передает «Интерфакс».

«1 и 2 января температура воздуха на 9-10°C превышала климатическую норму. Аналогичный характер погоды сохранится и в ближайшие дни», — сообщили в Гидрометцентре России.

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Отмечается, что в Рождество, 7 января температура днем может подняться до +4°C +5°C, что станет абсолютным рекордом дня за всю почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.

Прежний максимум 7 января зафиксирован в 2007 году, когда температура поднялась до +3,5°C.