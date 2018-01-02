Ростуризм призвал россиян учитывать протесты в Иране при планировании поездок

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Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры в Иран, предупреждать своих клиентов о массовых протестах в стране, а туристов — учитывать эту информацию при планировании поездок. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«МИД России предупредил о начале массовых акций протестов на улицах крупных городов Ирана, включая Тегеран, Мешхед, Исфаган и Решт, вызванных социальным недовольством населения. По информации ведомства, имеют место беспорядки и столкновения протестующих с полицией. Некоторые из демонстрантов вооружены, не менее шести человек погибли. Находящимся в стране российским гражданам рекомендовано сохранять бдительность, по возможности воздерживаться от посещения мест массового скопления людей», — говорится в сообщении.

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«Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры в Иран, предупреждать своих клиентов о неблагоприятной обстановке, а туристов — учитывать данную информацию при планировании своих поездок», — отмечает ведомство.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста.

По последним данным, число погибших в ходе протестов в Иране увеличилось до 20.