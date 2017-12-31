СМИ: в ходе протестов в Иране погибли два человека

В ходе протестов в городе Доруд на западе Ирана погибли два человека, сообщает Associated Press со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что протесты против экономической политики властей страны стали крупнейшими с 2009 года, когда в стране прошли демонстрации против результатов президентских выборов.

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СМИ также цитируют Хабиболлу Ходжастепура, заместителя губернатора провинции Лорестан по вопросам безопасности. По его словам, полиция и силы безопасности не стреляли в протестующих. Причину гибели демонстрантов Ходжастепур не назвал.

Ранее МИД России порекомендовал избегать массового скопления людей в Иране из-за протестов.