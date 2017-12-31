Пострадавший при стрельбе у Красной площади ранен в голову
Два человека, раненные при стрельбе у бара в центре Москвы, находятся в тяжелом состоянии, рассказали в экстренных службах города. Об этом сообщает РИА «Новости».
Речь идет о парне и девушке.
«Госпитализированные находятся в тяжелом состоянии, одного из них ранили в голову», – сказал источник.
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По его словам, обоих доставили в НИИ им. Склифосовского.
Ранее неизвестный открыл стрельбу на Никольской улице в 300 метрах от Красной площади.