Пострадавший при стрельбе у Красной площади ранен в голову

Два человека, раненные при стрельбе у бара в центре Москвы, находятся в тяжелом состоянии, рассказали в экстренных службах города. Об этом сообщает РИА «Новости».

Речь идет о парне и девушке.

«Госпитализированные находятся в тяжелом состоянии, одного из них ранили в голову», – сказал источник.

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По его словам, обоих доставили в НИИ им. Склифосовского.

Ранее неизвестный открыл стрельбу на Никольской улице в 300 метрах от Красной площади.