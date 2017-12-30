Праздничный салют в Москве в новогоднюю ночь запустят с 38 точек

Праздничный салют в Москве запустят в новогоднюю ночь с 38 точек, посмотреть его можно будет во всех столичных округах, передает РИА «Новости» со ссылкой на оргкомитет цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

Большую часть фейерверков запустят 1 января в 01.00, на ВДНХ, Поклонной горе и у подножия Большого Москворецкого моста салюты будут пущены в полночь.

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«На десяти площадках на праздничной Тверской улице вместо салютов каждый час 31 декабря, 1 и 2 января будут проходить залпы разноцветных конфетти», — пояснили организаторы.

Ранее сообщалось, что центральные улицы Москвы перекроют на время празднования Нового года.