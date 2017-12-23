Нарышкин рассказал о взаимодействии спецслужб России и США

Глава внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что работа Москвы и Вашингтона на уровне спецслужб строится конструктивно. Об этом сообщает РИА «Новости».

Нарышкина попросили рассказать о деталях помощи США в обезвреживании террористов, готовивших теракт в Петербурге.

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«Деталями не поделюсь, но это часть большой совместной работы. Хотел бы подчеркнуть, что взаимодействие между разведками и органами безопасности разных стран, в том числе и наше взаимодействие с нашими коллегами из Соединенных Штатов, строится вполне конструктивно», — сказал глава СВР.

Он добавил, что Москва вполне позитивно оценивает эту работу.

«Это очень много — получить вовремя оперативную, сигнальную информацию, с тем чтобы на основе этой информации провести дальнейшую скрупулезную работу», — добавил Нарышкин.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за то, что ЦРУ США помогло предотвратить теракт в Петербурге, предоставив информацию о его подготовке.