По факту жесткой посадки самолета Ан-2 в Нарьян-Маре возбудили дело

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Следственные органы возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки самолета Ан-2 в Нарьян-Маре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное следственное управление СК по Архангельской области и НАО.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц)», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. По данным СК, число жертв падения самолета увеличилось до четырех.