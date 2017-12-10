СМИ: в Джакарте 6 тысяч человек устроили акцию протеста возле посольства США

В индонезийской Джакарте около 6 тыс. человек собрались возле посольства США, чтобы выразить протест против решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Об этом сообщает Straits Times со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что протестующих возглавляют представители «Партии процветания и справедливости», которая входит в оппозиционную коалицию Индонезии.

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«Мы здесь, чтобы показать, что мы не согласны и против (решения Трампа признать Иерусалим столицей Израиля), и мы считаем, что большинство людей в мире не согласны с тем, что заявляет Дональд Трамп», — сказали представители партии.

Ранее сообщалось, что Лига арабских государств потребовала от США отменить решение по Иерусалиму.