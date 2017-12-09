В результате КТО в Ставрополе обезврежены трое боевиков

Трое боевиков ликвидированы в результате контртеррористической операции (КТО) в Ставрополе, передает РИА «Новости» заявление представителя УФСБ по краю.

«В ходе проведения КТО в доме по адресу переулок Симферопольский дом 4/2 была заблокирована группа лиц, планировавшая совершение террористических актов в местах массового пребывания людей, трое вооруженных преступников обезврежены, угроза жизни, здоровью и имуществу граждан ликвидирована. Оперативная обстановка на территории края никаких изменений не претерпела», — говорится в сообщении.

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Также сообщается, что режим КТО в районе был снят.

Ранее сообщалось, что группа бандитов заблокирована в частном доме в Ставрополе.