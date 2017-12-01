В Москве объявлено штормовое предупреждение
В Москве объявлено штормовое предупреждение, передает «Интерфакс».
«С 10:00 до 21:00 в Москве и Московской области ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше», — сообщили в городском метеобюро.
Гидрометцентр России также предупредил жителей столичного региона о потенциально опасных погодных условиях в первый день зимы.
Реклама
По информации ведомства, в Москве и Московской области объявлен желтый уровень опасности в связи с сильным ветром, снегопадом и гололедицей.
Росгидромет уточнил, что в первый день зимы в Москве может выпасть почти 20% месячной нормы осадков, которая в декабре составляет 56 мм.