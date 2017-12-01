В Москве объявлено штормовое предупреждение, передает «Интерфакс».

«С 10:00 до 21:00 в Москве и Московской области ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше», — сообщили в городском метеобюро.

Гидрометцентр России также предупредил жителей столичного региона о потенциально опасных погодных условиях в первый день зимы.

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По информации ведомства, в Москве и Московской области объявлен желтый уровень опасности в связи с сильным ветром, снегопадом и гололедицей.

Росгидромет уточнил, что в первый день зимы в Москве может выпасть почти 20% месячной нормы осадков, которая в декабре составляет 56 мм.