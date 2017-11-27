Обвиняемого в 60 убийствах не смогли доставить в Россию из-за аэрофобии

Криминального авторитета Аслана Гагиева (Джако), обвиняемого в организации 60 убийств, не смогли экстрадировать в Россию из Австрии из-за якобы аэрофобии. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, австрийские власти уже удовлетворили запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции Гагиева. Тем не менее непосредственно перед посадкой Джако в самолет его адвокаты заявили, что у мужчины в австрийской тюрьме развилась «редкая форма аэрофобии», и предоставили соответствующую справку.

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В то время, пока австрийский минюст и Интерпол изучали документ, защитники Гагиева потребовали у Высшего земельного суда Вены отменить все ранее принятые по выдаче обвиняемого решения.

Как рассказал изданию источник в Следственном комитете России, в ведомстве надеются, что Гагиев все же окажется в СИЗО «Лефортово» в конце декабря — начале января следующего года.

«Здесь дело не в аэрофобии! Просто Джако прекрасно понимает, что в России его ждет пожизненный срок!» — подчеркнул источник.

В 2016 году сообщалось, что главарь входившей в ОПГ Гагиева банды приговорен к 19 годам.