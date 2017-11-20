В Совфеде просят проверить гимназию в ЯНАО после выступления ученика в бундестаге

Комитет Совета Федерации по международным делам обратился к правительству Ямало-Ненецкого округа (ЯНАО) с просьбой проверить учебную программу гимназии Нового Уренгоя, ученик которой рассказал в бундестаге о «невинно погибших немецких солдатах», передает РИА «Новости».

Ранее в YouTube появилась видеозапись выступления школьника из Нового Уренгоя, который рассказал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве, чью биографию ему удалось изучить благодаря информации из открытых источников. По словам школьника, после прекращения боев солдат попал в лагерь для военнопленных, однако вернуться домой не смог, так как «умер от тяжелых условий плена». Подросток заявил, что история солдата и работа над проектом подтолкнули его на посещение захоронения солдат Вермахта. По словам школьника, он «увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать».

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«Мы считаем такие выступления недопустимыми. Просим вас организовать проверку гимназии, включая учебную программу», — заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, обращаясь к замгубернатора ЯНАО Александру Мажарову.

По словам сенатора, там есть работа и для правоохранителей.

В свою очередь сенатор Олег Морозов предложил выяснить, как организаторам поездки школьников удалось добиться их выступления в бундестаге.