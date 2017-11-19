Школьница попала в больницу после нападения стаи собак

Ученица начальной школы в Якутии находится в больнице в тяжелом состоянии после нападения стаи собак и получения обморожений, передает телеканал «360».

По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

По данным ведомства, стая собак, которая напала на ребенка, принадлежит местным жителям. Животные нанесли девочке глубокие раны лица, рук и головы. Так как она долгое время не могла встать, к ранам добавились серьезное обморожение.