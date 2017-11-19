МЖД: электрички на Ярославском направлении задержаны из-за срывов стоп-крана

Движение электропоездов на Ярославском направлении Московской железной дороги было задержано из-за того, что неустановленные лица совершили неоднократный срыв стоп-кранов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЖД.

«Сегодня в 5.24 по заявлениям машинистов проходящих электропоездов неустановленными лицами неоднократно осуществлялся срыв стоп-крана, что привело к отклонениям от графика ряда электропоездов, следующих в утренние часы по Ярославскому направлению Московской железной дороги», — сообщили в компании.

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В МЖД отметили, что в диспетчерском аппарате компании делают все возможное, чтобы ввести движение поездов в график и сократить опоздания.

Отмечается, что, по сообщению ЦППК, на Ярославском направлении задерживаются более десяти электричек.

Ранее сообщалось, что движение четырех поездов задерживается на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД).