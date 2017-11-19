В резиденции Деда Мороза зажгли первую новогоднюю елку России

В резиденции Деда Мороза в 12 км от города Великий Устюг зажгли первую в России новогоднюю елку, передает RT.

Мероприятие приурочено ко дню рождения Деда Мороза.

«Дорогой Дедушка, позвольте вас поздравить с днем рождения! Так как вы являетесь самым главным нашим волшебником, исполняете желания всех: и детей, и взрослых, то очень просим вас дойти до каждого ребенка нашей страны, подарить детям все, что они хотят. Сегодня мы начинаем праздновать Новый год, зажигаем первую елку в нашей стране», — заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

Реклама

На празднике собрались более 4 тыс. человек из 15 регионов России.

Ранее сообщалось, что в Москве в Парке Горького установят зеркальную елку-куб за 13 млн рублей.