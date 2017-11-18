На полигоне «Кучино» в Балашихе появилась вторая установка для бурения

Работы по дегазации полигона «Кучино» идут полным ходом, передает телеканал «360».

Сегодня там появилась вторая установка для бурения скважин. На неприятный запах постоянно жаловались местные жители. Поэтому обезвреживать газ решили экстренно, не дожидаясь рекультивации. Решение об этом принял губернатор Андрей Воробьев. Здесь будет сделано 55 скважин для удаления свалочного газа.

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На теле полигона уже есть несколько скважин глубиной в 30 метров. В первую неделю декабря их уже будет 20, тогда запустят газосжигательный факел.

К новому году система заработает в полной силе. Техника работает круглосуточно. Пока в сутки удается пробурить по одной скважине. Трудности в работе специалистов создает особый грунт. Но сегодня сменили элементы бурения, поэтому процесс должен пойти быстрее.