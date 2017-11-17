Петербуржцы неверно поняли закрытие аквапарка Следственным комитетом

Следственный комитет приостановил деятельность аквапарка «Питерлэнд» в Санкт-Петербурге в связи с делом четырехлетней давности, передает «Фонтанка.ру».

Сообщается, что посетители аквапарка, которых попросили покинуть заведение, сначала приняли происходящее за эвакуацию, связанную с волной «телефонного терроризма».

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По данным издания, происходящее связано с делом 2013 года, когда в аквапарке впал в кому трехлетний мальчик из Йемена.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге получили более 70 телефонных звонков с угрозами взрыва за сутки.