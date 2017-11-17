МИД предупредил россиян о вероятности терактов в Европе и США в праздники

Ситуационно-кризисный центр МИД России заявил о повышенной вероятности терактов в крупных городах Европы и США в период праздников. Об этом ведомство сообщило в твиттере.

«Европа, США — повышенная вероятность совершения терактов в крупных городах в период новогодних праздников 20.12-20.01», — говорится в сообщении.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram пригласил россиян праздновать Новый год на Кавказе, а не в Европе, где «периодически происходят теракты».

Кадыров отметил, что Россия является передовой страной в борьбе с терроризмом, правоохранительные органы которой работают, «чтобы защитить своих граждан».