Два новых вокзала могут построить в Москве

Два новых вокзала на остановочных пунктах Царицыно и Каланчевская могут построить в столице, передает сетевое издание m24.ru.

Появление вокзалов возможно при создании сквозных маршрутов пригородных электричек, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Перенос остановочных пунктов обсудят с РЖД, учитывая мнение жителей города.

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Столичные власти планируют создать 17 сквозных маршрутов, соединив все девять направлений железной дороги.

Ранее стало известно, что в Москве появятся сквозные диаметральные маршруты пригородных электропоездов, движение по которым будет организовано по принципу метро. Схему организации движения правительство разработало совместно с РЖД.