Судебный департамент опроверг конфликт интересов при закупках книг для судов

Судебный департамент (СД) при Верховном Суде РФ закупает для российских судов только незаменимую литературу для повседневной работы, все книги проходят несколько этапов конкурса, пояснил РАПСИ начальник отдела методического обеспечения судов общей юрисдикции Судебного департамента Владислав Пиванов.

Он подчеркнул, что никакого конфликта интересов при закупке комментариев к Уголовному кодексу РФ под редакцией председателя Верховного суда РФ нет и быть не может, тем более, что Вячеслав Лебедев выступал не единственным автором книги.

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«Комментарий к Уголовному кодексу РФ, о котором мы сейчас говорим, подготовлен высокопрофессиональными судьями и известными учеными-юристами на основе анализа и обобщения вопросов судебной практики», отметил глава отдела СД.

Он уточнил, что при подготовке этого издания учтены правовые позиции Конституционного суда, постановления Пленума Верховного суда по вопросам применения уголовного закона, решения Президиума Верховного суда, а также Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда по конкретным делам и иные материалы судебной практики.

«Именно эти факторы делают данное издание незаменимой настольной книгой не только судей. Данный комментарий широко востребован прокурорами, адвокатами, следователями и другими практикующими юристами. Об этом говорит тот факт, что совокупный тираж этого издания исчисляется десятками тысяч экземпляров. При этом Судебным департаментом осуществляется закупка в количестве 2,5 тысячи экземпляров – по общему количеству федеральных судов общей юрисдикции. Однако и этого количества недостаточно для обеспечения каждого судьи, рассматривающего уголовные дела», – подчеркнул представитель департамента.

Он добавил, что Судебный департамент закупает только ту юридическую литературу, которая непосредственно используется судьями в повседневной работе.

«Департамент закупает те издания, которые действительно востребованы судами и необходимы им для отправления правосудия. При этом, помимо комментариев законодательства России, суды также обеспечиваются и обзорами правоприменительной практики Европейского суда по правам человека», – рассказал Пиванов.