В Госдуме одобрили идею Минфина об уголовной ответственности за ввоз «санкционки»

В Госдуме поддержали идею ввести уголовную ответственность за ввоз в Россию санкционной продукции, передает RT.

Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

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«К сожалению, мы видим, что возможность поставлять на наш рынок продукцию тех стран, импорт из которых запрещен, формирует целые теневые отрасли бизнеса, которые наносят, с одной стороны, существенный удар по российской экономике. С другой стороны, неполноценные ответные меры на немотивированные санкции против России не позволяют нам эффективно бороться с лихими ребятами, которые пытаются воздействовать через экономику на принятие политических решений. Поэтому я считаю предложение Минфина абсолютно разумным», — сказал он.

Ранее Минфин России подготовил законопроект о введении уголовной ответственности за ввоз санкционной продукции.