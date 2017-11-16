Cудно Moryak с голодающими моряками пришвартовалось в Керчи

Грузовое судно Moryak под флагом Палау, которое терпевшее бедствие в 12 милях от берега в районе керченского пролива, пришвартовалось в среду поздно вечером в порту Керчи, передает РИА «Новости».

В Росморречфлоте сообщили, что судну разрешили войти в порт Керчи в 22.00 среды.

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Двенадцать моряков с судна Moryak под флагом Палау оказались в бедственном положении из-за того, что судовладелец бросил экипаж, задолжав ему свыше $88 тыс. за восемь месяцев.

Среди членов экипажа судна — сириец, два украинца, остальные — россияне.

Ранее российский профсоюз моряков сообщил, что экипаж голодает, а судовладелец задерживает зарплату с марта.