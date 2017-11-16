TMZ: серийный убийца Чарльз Мэнсон госпитализирован из тюрьмы

Американский серийный убийца Чарльз Мэнсон, который отбывает пожизненное заключение, был госпитализирован из тюрьмы в калифорнийскую больницу, сообщает портал TMZ.

Отмечается, что Мэнсон был госпитализирован в больницу города Бейкерсфилд три дня назад. Он находится в очень тяжелом состоянии и может уже не восстановиться.

Реклама

В январе этого года Мэнсона уже госпитализировали из тюрьмы. Тогда, по данным СМИ, у него обнаружили заболевание желудочно-кишечного тракта.

Чарльз Мэнсон, глава «коммуны» убийц «Семья», осужден на пожизненное заключение за убийство своего приятеля Гэри Хинмена летом 1969 года. В августе того же года участники группировки Мэнсона убили супругу Романа Полански Шерон Тейт, находившуюся в тот момент на восьмом месяце беременности. В настоящее время ему 83 года, в 2027 году Мэнсону будет предоставлена возможность подать прошение о досрочном освобождении.