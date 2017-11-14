Восемнадцать пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки

Восемнадцать возгораний зарегистрировали в Подмосковье за прошедшие сутки, для тушения пожаров привлекли около 160 человек, передает РИАМО.

«Количество пожаров - 18. Спасенных нет. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 158 человек, 45 единиц техники», — сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области во вторник.

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На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 31 раз, при этом были спасены 34 человека. Происшествий в сфере ЖКХ и на водных объектах не зарегистрировано.

«Термических точек не обнаружено. Всего с начала 2017 года на территории Московской области обнаружено 105 термических точек, из которых подтвердились 53», — заключается на сайте.