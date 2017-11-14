Троянский конь стал причиной смерти мужчины в Турции

В турецком городе Чанаккале 55-летний Местан Гюней насмерть разбился, упав с деревянного Троянского коня. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Речь идет о 12-метровой фигуре коня, которая использовалась в фильме «Троя» 2004-го года.

Гюней перелез через ограждение и, несмотря на предупреждающие таблички, начал забираться на внушительную статую. Оказавшись на верху, мужчина кричал собравшимся, что «с ним ничего не случится».

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После этого он сорвался и упал на асфальт. Прибывшие медики повезли мужчину в госпиталь, но он скончался по дороге.

Как отмечается, в 2015 году Гюней уже пытался забраться на фигуру Троянского коня.