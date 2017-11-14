МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве

МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В связи с прохождением холодного фронта в период 14:00-21:00 14 ноября в Московской области и Москве ожидается дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, ветер южный с переходом на северо-западный порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Реклама

Также службы Московского метрополитена переведены на усиленный режим работы в связи с предстоящим ухудшением погодных условий. Об этом сообщается в твиттере метро.

Отмечается, что движение по всем линиям осуществляется штатно, проводится проверка течей и влажности.