СК начал проверку данных о пытках мужчины в отделе полиции под Иркутском

Следователи начали доследственную проверку по факту появления на сайте Совета правозащитников Иркутской области информации о том, что мужчина подвергся пыткам в отделе полиции города Усолья-Сибирского. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.

«В материале говорится о том, что 9 ноября Айдын Юсифов, подходя к своей машине, был задержан людьми в масках, которые применили к нему насилие, затем доставили в отдел полиции, где продолжили оказывать физическое воздействие», — сообщили в СК.

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В СК сообщили, что жена Юсифова обратилась в следственные органы с заявлением о том, что правоохранители применили насилие к ее мужу, накануне публикации этой информации правозащитниками.

«Чтобы разобраться во всех обстоятельствах произошедшего, указанный материал, выявленный в результате мониторинга средств массовой информации, приобщен к материалам доследственной проверки, организованной днем ранее, по заявлению супруги потерпевшего», — заявили в Следственном комитете.

В сентябре два бывших сотрудника полиции Санкт-Петербурга и трое действующих полицейских были арестованы по делу о превышении полномочий и избиении задержанных.