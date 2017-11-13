Россия предложила Ирану и Ираку помощь после разрушительного землетрясения

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Руководство МЧС России выразило готовность оказать помощь Ирану и Ираку в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, передает РИА «Новости».

«От имени МЧС России примите мои искренние соболезнования в связи с разрушительным землетрясением. Сообщите, если силы и средства МЧС России могут оказаться полезными в деле борьбы с природной стихией», — говорится в телеграмме главы МЧС Владимира Пучкова.

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Соответствующее сообщение Пучков направил министрам внутренних дел Ирана Абдолрезу Рахмани-Фазли и Ирака Касиму Мохаммад аль-Араджи.

Ранее сообщалось, что 339 человек погибли при землетрясении на границе между Ираном и Ираком.