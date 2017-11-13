СМИ: при землетрясении на границе Ирана и Ирака погибли четыре человека
В результате землетрясения, произошедшего на границе Ирана и Ирака, погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на власти иранского Керманшаха.
При этом начальник иранской службы неотложной медицинской помощи заявил, что при землетрясении в Керманшахе погибли два человека и еще 14 пострадали.
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Отмечается, что землетрясение было настолько сильным, что ощущалось в большинстве провинций Ирана.
Ранее сообщалось, что на границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,6.