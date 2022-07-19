Вклад в будущее: как курортный сбор помогает благоустраивать места отдыха на Ставрополье

Туристический налог
Благоустройство терренкура Победы в Курортном парке, г. ЖелезноводскМинистерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края
Курортный сбор – своеобразный туристический налог, который платят отдыхающие за пользование курортной инфраструктурой. В Ставропольском крае эксперимент по взиманию такого вида сборов стартовал в 2018 году в городах-курортах Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Железноводске и продлится до конца текущего года, но уже сейчас можно говорить об очевидных достижениях программы.
За время ее действия в краевой бюджет поступили 1 011,5 млн рублей, из них 107,1 млн рублей - в январе-мае текущего года. Важно понимать, что все поступающие курортные сборы направляются на благоустройство мест отдыха, ни для каких других целей туристический налог использован быть не может.
Благодаря курортному сбору преобразились парки и скверы, были обновлены объекты культурного наследия и знаковые достопримечательности городов – всего более 70 объектов, в том числе 23 точки притяжения. Останавливаться на достигнутом власти региона не намерены – работы, позволяющие изменить к лучшему образ Кавказских Минеральных Вод и сделать их еще более привлекательными для туристов, идут полным ходом.
Как сообщает краевая администрация, значительное улучшение условий отдыха и проживания отмечают не только приезжие, но и местные жители, что позволяет говорить о комплексном положительном эффекте от курортного сбора, позволяющего сделать лучше жизнь множества россиян.
Современный парк с античным очарованием
Благоустройство объекта курортной инфраструктуры «Партерная группа у парка «Курортный», ЕссентукиМинистерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края
Парк «Курортный» – место с почти 200-летней историей, которое давно стало одной из визитных карточек Ессентуков. С одной стороны к нему примыкает железнодорожный вокзал, с другой – большинство санаториев, и парк по праву считается одним из популярнейших мест в стране. Поэтому не удивительно, что его инфраструктуре с учетом возраста и огромного потока посетителей требуются регулярный ремонт и обновление.
Курортный сбор позволил благоустроить партерную группу парка и ряд объектов на его территории. Так, на одной из основных входных групп парка установили 77 лавочек и 179 светодиодных светильников на декоративных опорах.
«За несколько месяцев работ в рамках контракта выложено больше 10 тысяч кв. м. цветной плитки и почти 7 тысяч метров бортового камня «Хамелеон». Отремонтированные аллеи обрели декоративное покрытие из гранитной крошки, выполнена облицовка подпорных стен, ступеней», — сообщали в пресс-службе мэрии города.
Кроме того, в парке появились новые урны и приствольные решетки, а озеленители сделали территорию еще прекраснее, высадив 6,5 тысячи саженцев кустарников и цветов. Туристический налог позволил отремонтировать и часть фонтанов, благодаря которым в «Курортном» стало еще приятнее находиться в жаркие летние дни.
Дворец для отдыха и лечения
Комплекс Верхних минеральных ванн, ЕссентукиМинистерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края
Верхние минеральные ванны были построены в Ессентуках в конце 19 века. Одноэтажное здание на аллее Лечебного парка с летними двориками, цветниками и скульптурами мифологических персонажей напоминает сказочный дворец, где, кроме всего прочего, можно поправить здоровье.
Это бесценное историко-культурное наследие курорта Ессентуки и центр бальнеологического лечения, на базе которого ежедневно отпускают сотни процедур с использованием природных бальнеологических минеральных вод. И сохранить все это великолепие для нынешних и будущих отдыхающих тоже помог курортный сбор.
Средства были направлены на благоустройство территории вокруг Верхних минеральных ванн. Так, был восстановлен фонтан, на площади почти в 30 000 квадратных метров устроили газоны и высадили более 2000 кустарников. Светильники заменили на энергосберегающие, аллеи замостили свежей плиткой и заменили песочное покрытие, установили лавочки и урны, а также смонтировали 25 звуковых колонн для ландшафтного озвучания.
Отметим, что год назад краевое управление по сохранению и госохране объектов культурного наследия утвердило в отношении здания Верхних минеральных ванн охранный статус, чтобы памятник архитектуры не утратил своего великолепия и в будущем.
Были учтены габариты, размеры, форма здания, кованые элементы на воротах, деревянные оконные и дверные проемы, лепнина, мозаичный пол из керамической плитки, так как важно сохранить каждую деталь, представляющую историческую ценность.
Пятигорский «Цветник»
Пятигорск, парк «Цветник»Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края
В Пятигорске в 2019 году после масштабного благоустройства была открыта одна из главных достопримечательностей города-курорта – парк «Цветник». Участники торжественной церемонии называли этот день особенным, так как туристический налог позволил восстановить самый прекрасный парк столицы Северо-Кавказского округа, а значит, к восстановлению «Цветника» причастна вся Россия.
«Самое главное, что символизируют восстановленные объекты курортной инфраструктуры, это то, что мы любим наш край, наши Кавминводы, наш Пятигорск. И все, что мы делаем, мы делаем с любовью. Мы гордимся своей землей – на которой мы живем, работаем, вкладываем сердце и душу в ее развитие», – поздравил жителей и гостей города губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Символом открытия «Цветника» стало развязывание ленты занавеса, установленного у входа в парк. Благоустройство парка стартовало в 2018 году на средства курортного сбора, а затем работы были продолжены в рамках программы формирования комфортной городской среды.
На территории была проведена замена всех коммуникаций, установлены светильники в стиле «ретро», вымощены пешеходные аллеи, установлены скульптуры, скамейки, восстановлены ступени из машукского камня. «Цветник» стал еще больше соответствовать своему названию благодаря дополнительному озеленению, устройству цветников, клумб и газонов. Кроме того, в парке установили новые арт-объекты – бронзовую девушку, солнечные часы и питьевой бювет.
Средства курортного сбора также пошли на благоустройство прилегающей к парку территории: строительство фонтана «Счастливый улов» и подпорных стен, благоустройство центральной аллеи парка и декоративное оформление видовой площадки.
«Поющий фонтан» и ремонт Провала
Реконструкция «Поющего фонтана», ПятигорскМинистерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края
Ремонт Провала, чтобы он уж слишком не проваливался – одна из известнейших афер великого комбинатора Остапа Бендера, героя романов Ильфа и Петрова. Звучит подобное заявление смешно, но тем не менее озеро Провал действительно требует ухода и благоустройства, как и любой другой популярный объект туристической инфраструктуры.
Провал – это природный колодец на южном склоне горы Машук, на дне которого находится озеро минеральной воды бирюзового цвета. Посмотреть на эту достопримечательность приезжают сотни тысяч человек, но важно понимать, что при всей его красоте Провал требует и некоторых мер безопасности. Курортный сбор позволил отремонтировать и восстановить ограждение озера, чтобы это место притяжения продолжало быть для отдыхающих только источником радости.
Туристический налог также позволил отремонтировать территории сквера и прилегающих тротуаров в районе 4 и 7 источников минеральной воды, сквер вокруг здания ЗАГСа, расположенного по улице Братьев Бернардацци, и «Поющий фонтан».
Последний был торжественно открыт после реконструкции в октябре 2021 года. В ходе ремонта фонтан облицевали природным камнем и керамогранитом. Также специалисты провели электромонтажные работы по подсветке и заменили оборудование фонтана. Рядом установили малые архитектурные формы. Мэрия Пятигорска отмечала, что первый поющий фонтан появился в городе почти 50 лет назад. Тогда таких фонтанов в СССР было всего два, первый установили в Ереване.
Новая жизнь старинного парка
Благоустройство Лермонтовского терренкура в Курортном парке, г. ЖелезноводскМинистерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края
Курортный парк Железноводска – еще одна достопримечательность Кавказских Минеральных Вод с богатой и долгой историей, начавшейся еще в 1825 году. Курортный сбор позволил в 2019-2020 годах провести масштабную реконструкцию исторического места, сделав его более современным, ухоженным и комфортным для отдыхающих.
Одним из центральных объектов парка, требовавших обновления, является знаменитая каскадная лестница – она фактически встречает и провожает любителей прогулок, однако со временем устарела и уже не соответствовала требованиям к столь знаковой локации.
Нижняя часть Каскадной лестницы насчитывает более 600 ступеней. Ее элементом является питьевой бювет, в оформлении которого использованы строки из произведений Михаила Лермонтова. Также на лестнице расположен второй в России памятник знаменитому исследователю Кавказских Минеральных Вод, врачу Федору Гаазу.
В пресс-службе городской администрации Железноводска отметили, что на выполнение работ в общей сложности было направлено около 200 млн рублей, в том числе 40 млн рублей курортного сбора.
Кроме того, были отремонтированы главный фонтан города, питьевая галерея и набережная Курортного озера. Теперь в городе-курорте появились пляж для купания, современные зоны для загара, занятия различными видами спорта и детские игровые площадки.
И превратились в белых журавлей
Благоустройство объекта «Мемориальный комплекс «Журавли», КисловодскМинистерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края
Песня Марка Бернеса «Журавли» - печальная, трогающая за живое и прекрасная, является одним из известнейших в мире произведений о миллионах павших в войне. Ее образы послужили основой для многих мемориальных комплексов, отдающих дань памяти погибшим воинам, в том числе и для «Журавлей» в городе-курорте Кисловодске.
Обелиск, увенчанный скульптурой трех летящих журавлей, установлен в Кольцовском сквере недалеко от Свято-Никольского собора. Монумент был открыт в 1978 году и посвящен памяти всех жителей Кисловодска, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. На постаменте надпись: «Живущие перед вами в вечном долгу».
Реставрацию мемориала провели за счет средств курортного сбора. Благодаря работе исследователей списки солдат на стене памяти дополнили 429 именами. Был приведен в порядок не только сам памятник, но и аллеи окружающего его парка.
«Это знаковое место для Кисловодска — именно отсюда во время Великой Отечественной войны уходили на фронт. В начале этого года завершилась установка дополнительной секции Стены Памяти с бюстами наших героев», — отметил глава Кисловодска Евгений Моисеев.
Стену Памяти дополнили бюстами кисловодских Героев Советского Союза. Это Георгий Арустамов, Иван Двадненко, Георгий Романенко, Борис Вишневский и Константин Назаров. На установку дополнительной секции мемориала направили 10 млн рублей, полученных в рамках курортного сбора.
Архитектор и революционеры
Cквер при памятнике Э.Б. Ходжаева КисловодскМинистерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края
Туристический налог позволил обновить и другие памятники Кисловодска, а также установить новые объекты, призванные украсить город. Кроме того, были благоустроены скверы, окружающие скульптурные композиции.
Так, в Кисловодске установили памятник первому архитектору города-курорта Эммануилу Ходжаеву. Скульптура разместилась на пешеходной зоне улицы, носящей имя зодчего, которая в 2020 году также была отремонтирована за счет средств курортного сбора.
Памятник изображает архитектора, сидящего на лавочке с тростью и что-то чертящего на земле, обдумывая новый проект. Образ одобрил правнук зодчего Сергей Мержанов, а скульптуру изготовил в Москве скульптор Равиль Юсупов.
Еще свыше 14 млн рублей из средств курортного сбора было направлено на благоустройство сквера Ксении Ге, а свыше 6 млн рублей — на сквер Дмитрия Тюленева. Даже для тех, кому имена этих революционеров ни о чем не говорят, зеленые зоны являются популярным местом для отдыха. На время проведения работ каменные бюсты в центре Курортного бульвара были бережно огорожены во избежание повреждений.
В рамках работ было проведено кронирование деревьев, убран сухостой, рабочие уложили новую плитку и бордюры. Кроме того, были установлены подсветка, лавочки, урны и небольшие фонтаны, а в сквере Ксении Ге появилась кованая беседка.
Парки, скверы и улицы
«Лечебный парк», Ессентуки, установка лавочекМинистерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края
Курортный сбор уже стал причиной массы положительных изменений в городах-курортах Ставрополья, но это не значит, что работы по благоустройству остановились – они продолжаются и продолжатся в будущем, чтобы сохранить и поддержать прелесть знаменитых мест отдыха.
В 2022 году в Ессентуках продолжится благоустройство «Лечебного» парка. В частности, здесь, как и в парке «Победы», приведут в порядок бесплатные общественные туалеты для посетителей. Работы по обновлению также затронут сквер «Приозерный». В Железноводске запланировано комплексное развитие благоустройства территории городского парка имени Станислава Говорухина – среди прочего жителей и гостей города обещают обеспечить удобным парковочным пространством.
В Кисловодске предполагается провести работы по проектированию и благоустройству сквера между проспектом Ленина и Вокзальной улицей, привести в порядок территорию в границах памятника природы краевого значения «Кольцо гора», а также обновить в соответствии с современными стандартами улицу Парковый пешеход.
Пятигорск ожидает благоустройство сквера «Подкова» микрорайона «Белая Ромашка» с ремонтом фонтана по ул. Ю. Фучика, а также обустройство летнего кинотеатра на площадке между гротом Дианы и скульптурой Орла.
«Туристам хочется отдыхать с комфортом»
Сквер при памятнике Д.Н.Тюленеву по Курортному бульвару, КисловодскМинистерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края
В начале июля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел совещание по вопросам реализации в крае эксперимента по взиманию курортного сбора. Согласно озвученным цифрам, за январь-май этого года благодаря механизму туристического налога в развитие курортов Кавказских Минеральных Вод было вложено свыше 107 млн рублей, что на 5% выше плановых показателей.
«Полученные результаты не что иное, как подтверждение эффективности курортного сбора. Города Кавминвод преображаются, люди это видят — уверен, большинство не против продолжения эксперимента, сам турпоток говорит об этом, ездить к нам не перестали — туристам хочется отдыхать с комфортом. Необходимо обращаться в федеральный центр за продлением действия эксперимента», — сказал глава региона.
Ожидается, что в 2022 году количество туристов, посетивших Ставропольский край, сравняется, либо превысит показатель 2019 года. Тогда в крае отдохнули 1,6 млн человек. Привлекательность региона для отдыхающих очевидна и по показателям первого полугодия, когда турпоток на Ставрополье составил около 620 тысяч человек. Около полумиллиона из них выбрали для отдыха регион Кавминвод.
Учитывая, что Россия делает ставку на развитие внутреннего туризма, власти Ставропольского края считают разумным продлить действие эксперимента по курортному сбору и после 31 декабря текущего года. Тогда отдыхающие со всей страны продолжат поддерживать процветание региона, наслаждаясь его красотами и курортами современного уровня.
Спецпроект подготовлен в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие туризма и курортов» государственной программы Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс»