Венгрия отправила комиссию на инспекцию «Дружбы»

Венгерская комиссия отправилась проверять состояние остановленного Украиной нефтепровода «Дружба», но пока непонятно, пустят ли ее на украинскую территорию. Об этом заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в эфире программы «Час истины».

«Комиссия во главе с государственным секретарем Габором Цепек отправилась на Украину, чтобы проверить состояние нефтепровода «Дружба». Вскоре станет ясно, разрешат ли им вообще въезд в страну», — сказал он.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна прекратит транзит критически важных для Украины поставок через свою территорию, пока Киев не запустит нефтепровод «Дружба».

Перед этим госсекретарь министерства энергетики Венгрии Габор Цепек предложил Украине в течение трех дней либо восстановить транзит российской нефти, либо допустить группу инспекторов для осмотра трубопровода «Дружба».

Ранее Венгрия пригрозила силой заставить Украину возобновить работу «Дружбы».