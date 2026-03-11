Размер шрифта
США хотят выхода ЮАР из БРИКС

TimesLIVE: США хотят, чтобы ЮАР вышла из БРИКС
Пелагия Тихонова/РИА Новости

США добиваются от властей ЮАР, чтобы страна вышла из БРИКС. Об этом пишет газета TimesLIVE.

Издание приводит слова посла США в ЮАР Лео Брента Бозелла, который напомнил о том, что в прошлом году Вашингтон обратился к властям страны с несколькими требованиями. В частности, речь шла о выходе ЮАР из БРИКС.

Кроме того, США хотят, чтобы ЮАР отказалась от иска против Израиля в Международном суде ООН.

«Это не слишком большая просьба — нейтралитет», — сказал дипломат.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С 2009 года правительства государств БРИКС встречаются на официальных саммитах. Помимо них, встречи проходят и на уровне министров иностранных дел, финансов и прочих. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Россия в 2024-м занимала пост председателя организации, ее председательство проходило под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

Ранее Таиланд принял приглашение в БРИКС.

 
