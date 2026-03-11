Размер шрифта
Наука

Людям с гипертонией посоветовали употреблять один напиток

Daily Mirror: свекольный сок может снижать давление, расширяя кровеносные сосуды
Shutterstock

Нитраты, содержащиеся в свекольном соке, могут способствовать снижению артериального давления за счет расширения кровеносных сосудов. Об этом рассказал врач общей практики Национальной службы здравоохранения Великобритании Амир Хан. Эксперта цитирует издание Daily Mirror.

По словам специалиста, питание играет важную роль в контроле артериального давления. Людям с гипертонией обычно рекомендуют сократить потребление соли и включать в рацион продукты, богатые калием, например бананы. Свекла также может оказывать благоприятное влияние на показатели давления.

Как пояснил Хан, этот корнеплод содержит нитраты — соли азотной кислоты, которые в организме превращаются в оксид азота. Это вещество расширяет кровеносные сосуды и улучшает кровоток, что способствует снижению артериального давления.

Врач отметил, что для достижения выраженного эффекта рекомендуется употреблять около 250 миллилитров свекольного сока в день. Однако он предупредил, что после употребления такого напитка может повышаться уровень глюкозы в крови. По этой причине людям с сахарным диабетом следует предварительно проконсультироваться с врачом.

Нитраты естественным образом присутствуют в растениях и участвуют в их метаболизме, в том числе в синтезе белков. В организме человека эти соединения считаются относительно малотоксичными и обычно быстро выводятся, однако их избыточное поступление может быть нежелательным.

Ранее была названа ошибка, ведущая к быстрой порче фруктов и овощей.

 
