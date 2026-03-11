Размер шрифта
Стало известно, как Иран может перекрыть Ормузский пролив с помощью дронов

Военный эксперт Кнутов: Иран может заполонить Ормузский пролив подводными дронами
На данный момент нет подтвержденной информации о том, что Иран минировал Ормузский пролив или полностью перекрывал движение судов там, но у него определенно есть все возможности для этого. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Известно, что у Ирана на вооружении есть подводный дрон «Аждар», который может непрерывно находиться под водой до четырех суток и в состоянии проплыть чуть ли не 600 км. Сейчас с помощью таких дронов Иран ведет патрулирование Ормузского пролива. При необходимости Тегеран может использовать их в большем количестве, так как любой такой дрон в состоянии вывести из строя корабль», — пояснил эксперт.

По его мнению, странам НАТО стоит относиться к угрозам Ирана полностью перекрыть судоходство в проливе со всей серьезностью.

«Также у Ирана есть противокорабельные ракеты. Этими ракетами иранские вооруженные силы уже обстреливали американские авианосцы. Так что у Тегерана действительно есть все возможности перекрыть пролив. Это не просто угроза, слова в данном случае соответствуют действительности», — заключил Кнутов.

США требуют, чтобы Иран немедленно убрал мины из Ормузского пролива, в противном случае Исламская Республика столкнется с беспрецедентными военными последствиями. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Если же, с другой стороны, они уберут то, что могло быть размещено, это станет огромным шагом в верном направлении», — написал он.

Ранее стало известно, кто мешает переговорам США и Ирана.

 
