В Сочи сотрудникам с детьми до 12 лет разрешили остаться дома из-за атаки ВСУ

Прошунин: сотрудникам с детьми разрешили остаться дома из-за атаки БПЛА в Сочи
Работодатели призвали сотрудников с детьми до 12 лет остаться дома на фоне атаки беспилотниками Сочи. Об этом заявил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

«Там, где это позволяет производственный процесс, они могут оставаться с детьми дома до официальной отмены режима изменения», — отметил глава города.

Кроме того, он заявил, что по Сочи запрещается «массовое хождение по улицам с детьми».

Прошунин добавил, что город-курорт столкнулся «с беспрецедентной по продолжительности нападения противника» атакой. Мэр отметил, что она продолжается уже почти сутки с небольшим перерывом.

В ночь на 11 марта марта в районе Анапы раздались взрывы. По словам местных жителей, взрывы слышались со стороны Черного моря. Очевидцы рассказали, что из-за громких звуков «сработали сигналки» у автомобилей. Всего жители слышали около пяти взрывов в разных районах Анапы. За минувшие сутки в городе три раза включалась сирена воздушной тревоги.

Ранее при падении обломков беспилотника в Сочи пострадал человек.

 
