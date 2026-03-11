Юрист раскрыла, что может грозить следователю за отказ на посещение врача онкобольной Лерчек

Юрист Елена Пономарева заявила «Газете.Ru», что доказать вину следователя по делу Лерчек будет очень сложно.

Пономарева подчеркнула, что Лерчек имела полное право посещать медицинские учреждения и запретить ей это не могли.

«Домашний арест позволяет заниматься своим здоровьем и лечиться. Я не думаю, что следователь каким-то образом или уж тем более суд запрещали ей проходить лечение. Даже в условиях стационара она должна была просто поставить в известность следователя о том, что она находится в больнице», — отметила юрист.

По словам адвоката, если каким-то образом право Лерчек на лечение действительно было ограничено, то в первую очередь необходимо обратиться с жалобами в адрес прокурора. Пономарева рассказала, что при наличии доказательств следователь понесет ответственность.

«По поводу ответственности, если действительно такой факт подтвердится, то, как минимум, это дисциплинарная ответственность, как максимум, увольнение со службы, либо привлечение к ответственности уголовной. Но мне кажется, что вообще нереально следователя привлечь к уголовной ответственности за подобные действия, потому что должны быть документы, подтверждающие, что он действительно злоупотреблял, либо превышал свои должностные полномочия. Очень сложно привлечь следователя к ответственности. Как правило, должна предшествовать этому служебная проверка. Должны быть документы, подтверждающие, что он нарушил закон и свою должностную инструкцию, которые повлекли за собой столь тяжкие последствия. На практике это сделать очень сложно», — заявила юрист.

У Лерчек диагностировали рак четвертой стадии после родов. Отец ребенка блогерши в соцсетях рассказал, что проблемы со здоровьем у нее возникали еще во время беременности, однако из-за домашнего ареста она не могла проходить лечение. Юрист Катя Гордон возмутилась действиями следователя по делу Чекалиной и призвала привлечь его к ответственности.

Ранее Катя Гордон заявила, что Лерчек нужно заменить домашний арест на подписку о невыезде.