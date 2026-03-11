В Кремле объяснили проблемы со связью в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ограничения связи, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, одной из мер государства по обеспечению безопасности граждан.

«Принимаются системные меры по обеспечению безопасности граждан. По мере того, как киевский режим применяет изощренные методы атак, необходимы [меры] для обеспечения безопасности граждан», — сказал представитель Кремля во время брифинга.

В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России несколько дней подряд фиксировали перебои с мобильной связью и интернетом. Песков ранее заявлял, что временные отключения вводят в соответствии с российским законодательством и заранее предупреждают операторов. В феврале президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий ограничивать связь по требованию Федеральной службы безопасности. Ограничения мобильного интернета в российских регионах начали регулярно применять с весны 2025 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кремль сообщал о принятии мер безопасности в учебных заведениях России.