Глава РФПИ спрогнозировал крупнейший энергетический кризис в Европе

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев спрогнозировал крупнейший энергетический кризис в Европе из-за стратегических ошибок и упрямства главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом он написал в соцсети X.

«Как и предсказывалось неделю назад, назревает кризис с удобрениями. За ним последует кризис продовольственной безопасности. Прогнозы легко делать, когда они основаны на данных и тенденциях», — написал Дмитриев.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также призвал Евросоюз отменить запрет на нефть и газ из РФ во избежание роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе Иран в связи с началом США и Израилем военной операции против него объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из ключевых нефтяных маршрутов мира. Запрет коснулся всех судов, в том числе коммерческих кораблей и нефтяных танкеров. Трафик в стратегическом коридоре почти остановился, часть судов подверглась ракетным ударам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В январе Евросоюз официально утвердил полный запрет на поставки российского газа с 1 января 2027 года. Также сообщалось, что концу 2027 года Еврокомиссия собирается предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее Европе посоветовали вернуться к закупкам российской нефти и газа.