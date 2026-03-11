Размер шрифта
Правительство Молдавии одобрило выход из СНГ

ТАСС: правительство Молдавии одобрило денонсацию трех базовых договоров СНГ
Михай Карауш/РИА Новости

Правительство Молдавии одобрило денонсацию трех базовых договоров Содружества Независимых Государств (СНГ) — учредительного соглашения о создании СНГ, его Устава и Алма-Атинской декларации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.

«Денонсируются Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, подписанное 8 декабря 1991 года в Минске, и протокол к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств, подписанный 21 декабря 1991 года», — говорится в документах, представленных в ходе заседания кабинета министров.

Кроме того, согласно постановлению, правительство денонсировало Устав СНГ, который был подписан в Минске 22 января 1993 года.

19 января министерство иностранных дел Молдавии запустило процедуры, необходимые для полного выхода республики из состава СНГ.

После этого генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев заявил, что Молдавия не намерена выходить из всех соглашений в рамках СНГ.

Ранее в Белоруссии заявили, что Запад вынуждает Молдавию и Украину выйти из СНГ.

 
