В Госдуме предупредили о рисках при покупке и аренде дачи

В 2026 году при покупке дачи нужно обращать внимание на юридическую чистоту объекта, поскольку ответственность за его нецелевое использование и заросший участок ужесточилась. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнил депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«С 2026 года вступили в силу новые требования к использованию земли, и ответственность за их нарушение стала гораздо жестче. Если вы купите участок с незарегистрированными капитальными строениями или с неразрешенным видом использования, вы автоматически принимаете на себя все проблемы предыдущего владельца. Штрафы за нецелевое использование или заросший борщевиком участок сейчас достигают 50 тысяч рублей, а в особых случаях землю могут и вовсе изъять через суд. Кроме того, на рынке появилось явление антиренты: многие дачи, особенно старые и удаленные от города, продаются значительно дешевле себестоимости строительства, но при этом остаются неликвидными — их сложно продать даже с огромным дисконтом. Это ловушка для тех, кто рассматривает дачу как инвестицию», — сказал он.

Чаплин уточнил, что аренда дачи позволяет избежать уплаты земельного налога и различных штрафов, однако арендатор должен тщательно проверять документы на дом.

«Главный риск аренды — юридическая неопределенность. Нужно обязательно проверять, имеет ли арендодатель законное право сдавать дом и соответствуют ли документы реальному положению вещей. Если дом не оформлен или построен с нарушениями, вас могут попросить освободить его в любой момент, а задаток будет сложно вернуть. Кроме того, арендатору теперь тоже нужно быть внимательнее: новые правила ужесточают контроль за использованием земли, и если в договоре аренды прописан один вид разрешенного использования, а вы фактически используете участок иначе, могут быть претензии от контролирующих органов», — добавил он.

Депутат подчеркнул, что весна — самое лучшее время для поиска дачи.

«Что касается выгоды, то здесь все зависит от ваших целей. Если вы ищете место для постоянного проживания или готовы вложить душу и силы в обустройство своего уголка, покупка может быть оправдана, особенно сейчас, когда рынок предлагает объекты с хорошим дисконтом — до 10-15% при умелом торге. Современные покупатели все чаще выбирают готовые дома с ремонтом и мебелью, в состоянии «въезжай и живи», и таких предложений становится больше. Если же вы хотите просто провести лето за городом, не обременяя себя заботами о налогах, ремонтах и борьбе с сорняками, аренда — ваш выбор. Лучшее время для поиска арендной дачи — весна, когда выбор максимален, а цены еще не взлетели на пике сезона. Важно помнить и о новых законодательных инициативах, которые могут сделать владение дачей более комфортным», — заключил он.

Ранее россиянам рассказали, как обработать весенний сад от вредителей.