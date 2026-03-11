Армия Израиля начала серию авиаударов по Ливану и Ирану

Армия Израиля заявила о начале масштабных волн авиаударов по Ливану и Ирану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале масштабных волн авиаударов одновременно по Ливану и Ирану. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля начала широкомасштабную серию ударов по инфраструктуре иранского террористического режима по всему Ирану», — сказано в сообщении ЦАХАЛ.

Там уточнили, что вместе с этим израильская армия начала наносить удары по инфраструктуре шиитского движения «Хезболла» в столице Ливана Бейруте.

Утром 11 марта сообщалось, что израильская авиация нанесла удар по расположенному в центральной части ливанской столицы кварталу Аишат-Баккар.

Накануне в ЦАХАЛ сообщили, что израильские Военно-воздушные силы уничтожили командира подразделения «Насер» движения «Хезболла» в Ливане. 9 марта официальный представитель Армии обороны Израиля, генерал Эфи Дефрин заявил, что израильские военные за время операции против «Хезболлы» атаковали порядка 700 целей в Ливане. По его словам, в Бейруте были поражены более 50 целей, в том числе 35 высотных зданий.

Ранее стало известно о попытках Франции предотвратить масштабную операцию Израиля против «Хезболлы».