Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Армия

Армия Ирана атаковала объекты на территории Израиля

Военные Ирана атаковали управление военной разведки Израиля
Raneen Sawafta/Reuters

Военные Ирана в среду утром атаковали управление израильской военной разведки, а также различные цели на территории Израиля. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB в Telegram-канале.

«Армия Ирана при помощи ударных беспилотников сегодня утром атаковала различные цели на оккупированных территориях, в том числе управление военной разведки, известную как «АМАН», подразделение 8200, радар Green Pine, а также здание штаба подводных лодок на военно-морской базе в Хайфе», — сказано в сообщении.

До этого армия Ирана сообщила, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) провел самую мощную с начала конфликта атаку по объектам США и Израиля. В КСИР указали, что была поражена спутниковая станция вблизи Тель-Авива, а также военные цели в Хайфе и Западном Иерусалиме.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили об уничтожении значительной части радаров в Израиле.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!