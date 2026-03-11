Армия Ирана атаковала объекты на территории Израиля

Военные Ирана в среду утром атаковали управление израильской военной разведки, а также различные цели на территории Израиля. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB в Telegram-канале.

«Армия Ирана при помощи ударных беспилотников сегодня утром атаковала различные цели на оккупированных территориях, в том числе управление военной разведки, известную как «АМАН», подразделение 8200, радар Green Pine, а также здание штаба подводных лодок на военно-морской базе в Хайфе», — сказано в сообщении.

До этого армия Ирана сообщила, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) провел самую мощную с начала конфликта атаку по объектам США и Израиля. В КСИР указали, что была поражена спутниковая станция вблизи Тель-Авива, а также военные цели в Хайфе и Западном Иерусалиме.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили об уничтожении значительной части радаров в Израиле.