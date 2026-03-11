Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Армия

Дотком высмеял систему ПВО Израиля «Железный купол»

Ким Дотком назвал израильские системы ПВО «Ржавым куполом»
Leo Correa/AP

Основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, раскритиковал израильскую систему противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол». Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

По словам предпринимателя, систему ПВО Израиля теперь можно назвать «Ржавым куполом». Его заявление прозвучало на фоне ответных ударов Ирана, которые, по мнению Доткома, ярко показали уязвимость системы.

Мнение предпринимателя поддержали многие пользователи соцсети в комментариях. Некоторые из них предложили свои характеристики для израильской системы ПВО, называя ее «невидимой», «уставшей» или «бумажной». Другие предложили сравнить ее не с куполом, а с зонтиком или дуршлагом.

Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и по территории Израиля в ответ на атаку со стороны Штатов и Израиля. 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили «превентивным ударом и угрозами со стороны Тегерана», связанными с его ядерной программой.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил.

Ранее Ким Дотком заявил, что США и Израиль могут применить ядерное оружие против Ирана.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!