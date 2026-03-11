Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Культура

Врачи заподозрили у певца Данко грыжу и защемление нервов после концерта в Перми

Певец Данко признался, что у него заподозрили грыжу после концерта в Перми
Личный архив Данко

Певец Данко рассказал «Газете.Ru» о своем состоянии после концерта в Перми, куда ему пришлось вызывать скорую помощь. Артист признался, что врачи заподозрили у него межпозвоночную грыжу и защемление нервов.

По словам Данко, прямо во время выступления у него резко схватило спину, однако это не помешало ему выйти на сцену.

«Знаете, в 56 лет организм уже напоминает о том, что нагрузки нужно дозировать. Но я вышел на сцену, а перед зрителями не могу остановиться — они пришли за эмоциями, за музыкой, и я отработал концерт до конца. Уже после финальной песни вызвали скорую. Врачи сказали: сильное перенапряжение мышц спины, надрыв. Если бы я не занимался спортом постоянно, не следил за формой, последствия могли быть куда серьезнее», — поделился артист.

Певец рассказал, что данный момент проходит курс лечения, в который входят физиотерапия, массаж и покой по мере возможности.

«Операция пока не требуется, но, конечно, нужно беречься. Кроме того, врачи настоятельно рекомендовали пройти дополнительное обследование — есть подозрение на межпозвоночную грыжу и возможное защемление нервов, поэтому важно разобраться в причинах боли и не допустить осложнений», — отметил исполнитель.

Данко подчеркнул, что полжизни отдал балету, где его научили доводить дело до конца, даже когда трудно, и эта школа помогает ему сейчас.

«Но я не герой, просто люблю свою работу и своих зрителей. Если они ждут — я выхожу на сцену. Перерыв? Полностью останавливаться не планирую, но, конечно, буду внимательнее относиться к графику и здоровью. Спасибо всем, кто переживает и поддерживает, — это придает сил», — признался Данко.

Директор исполнителя Алексей Жуков добавил, что перерыв в творческой деятельности на данный момент невозможен, так как у Данко плотный график, связанный с возросшей активностью в социальных сетях и новым всплеском интереса к артистам 2000‑х.

«Впереди — гастроли в Китае, Европе и большой концертный тур по России. Мы стараемся грамотно распределять нагрузку, чтобы сохранить баланс между восстановлением и продолжением концертной деятельности. Также мы просим организаторов с пониманием отнестись к возможным корректировкам в бытовом райдере, касающимся логистики и комфорта в пути, — это временные меры, необходимые для скорейшего восстановления артиста», — заявил Жуков.

Ранее Данко опубликовал фото с сыном в день его рождения.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!