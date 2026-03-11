Врачи заподозрили у певца Данко грыжу и защемление нервов после концерта в Перми

Певец Данко признался, что у него заподозрили грыжу после концерта в Перми

Певец Данко рассказал «Газете.Ru» о своем состоянии после концерта в Перми, куда ему пришлось вызывать скорую помощь. Артист признался, что врачи заподозрили у него межпозвоночную грыжу и защемление нервов.

По словам Данко, прямо во время выступления у него резко схватило спину, однако это не помешало ему выйти на сцену.

«Знаете, в 56 лет организм уже напоминает о том, что нагрузки нужно дозировать. Но я вышел на сцену, а перед зрителями не могу остановиться — они пришли за эмоциями, за музыкой, и я отработал концерт до конца. Уже после финальной песни вызвали скорую. Врачи сказали: сильное перенапряжение мышц спины, надрыв. Если бы я не занимался спортом постоянно, не следил за формой, последствия могли быть куда серьезнее», — поделился артист.

Певец рассказал, что данный момент проходит курс лечения, в который входят физиотерапия, массаж и покой по мере возможности.

«Операция пока не требуется, но, конечно, нужно беречься. Кроме того, врачи настоятельно рекомендовали пройти дополнительное обследование — есть подозрение на межпозвоночную грыжу и возможное защемление нервов, поэтому важно разобраться в причинах боли и не допустить осложнений», — отметил исполнитель.

Данко подчеркнул, что полжизни отдал балету, где его научили доводить дело до конца, даже когда трудно, и эта школа помогает ему сейчас.

«Но я не герой, просто люблю свою работу и своих зрителей. Если они ждут — я выхожу на сцену. Перерыв? Полностью останавливаться не планирую, но, конечно, буду внимательнее относиться к графику и здоровью. Спасибо всем, кто переживает и поддерживает, — это придает сил», — признался Данко.

Директор исполнителя Алексей Жуков добавил, что перерыв в творческой деятельности на данный момент невозможен, так как у Данко плотный график, связанный с возросшей активностью в социальных сетях и новым всплеском интереса к артистам 2000‑х.

«Впереди — гастроли в Китае, Европе и большой концертный тур по России. Мы стараемся грамотно распределять нагрузку, чтобы сохранить баланс между восстановлением и продолжением концертной деятельности. Также мы просим организаторов с пониманием отнестись к возможным корректировкам в бытовом райдере, касающимся логистики и комфорта в пути, — это временные меры, необходимые для скорейшего восстановления артиста», — заявил Жуков.

Ранее Данко опубликовал фото с сыном в день его рождения.