Страны Персидского залива призвали США на помощь

Страны Персидского залива заявили США о нехватке ракетных перехватчиков, из-за чего им приходится выбирать, какие объекты защищать. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники в Белом доме.

Корреспондент канала Маргарет Бреннан первой сообщила 5 марта о том, что в странах региона опасно истощаются запасы противоракетных комплексов, и они обратились к Соединенным Штатам с просьбой ускорить поставки новых.

Союзникам США в регионе сообщили, что в Вашингтоне создается целевая группа для обеспечения их новыми поставками, но, по словам источников, это происходит не так быстро, как необходимо.

CBS News также пишет со ссылкой на заявление министра обороны США Пита Хегсета, что Вашингтон сможет помочь с пополнением запасов или «передачей ресурсов союзникам, если это потребуется». Однако американские войска, военные и базы должны быть обеспечены в первую очередь. Чиновник подчеркнул, что там, где США могут помочь союзникам, это будет сделано.

Ранее в Британии рассказали, что Трамп недооценил последствия войны с Ираном.