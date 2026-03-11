Размер шрифта
Водитель украл на работе 17 тонн бензина и продал его друзьям со скидкой

На Сахалине мужчина воровал бензин с работы и продавал знакомым
Сергей Аверин/РИА Новости

В Сахалинской области полиция задержала 44-летнего водителя транспортного предприятия, который похитил более 17 тонн бензина на сумму свыше 1,2 млн рублей и продавал его знакомым со скидкой. Об этом сообщает УМВД по Сахалинской области.

Инцидент произошел в Углегорске. Водитель, ремонтируя свой автомобиль, получил от работодателя временную машину и оставил себе заправочную карту, находившуюся в салоне. Убедившись, что пропажу не хватятся, он передал карту своему знакомому, который заправлялся и переводил деньги на счет водителя.

С августа 2025 по февраль 2026 года злоумышленник похитил 17 тонн бензина АИ-92 и АИ-95. Когда лимит иссяк, подозреваемый уничтожил карту. Его задержали, возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

До этого в Чите грабитель выхватил у продавца лоток с украшениями на 1 млн рублей. Оперативники быстро установили личность подозреваемого — им оказался житель Сретенского района, не имеющий постоянного жилья и работы. Его задержали на улице, когда он садился в такси. Возбуждено уголовное дело о грабеже в особо крупном размере.

Ранее продавец красноярского магазина год воровал технику с работы.

 
