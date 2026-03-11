Бояков предложил Певцову отдать свой гонорар зрителям за непонравившийся спектакль

Режиссер Бояков выступил против идеи о возвращении денег за непонравившийся спектакль

Художественный руководитель Театра на Малой Ордынке и режиссер Эдуард Бояков не поддержал идею депутата Госдумы и актера Дмитрия Певцова о возвращении зрителям денег за непонравившиеся фильмы и спектакли. Его слова передает ТАСС.

«Не надо крайностей. Я думаю, что артист, выступивший с таким предложением, может возвратить свой гонорар», — отметил режиссер.

По мнению Боякова, испорченная репутация уже является наказанием для театра. Так как недовольный зритель больше не придет на выступление и призовет своих близких делать так же.

В марте актер Юрий Чурсин посчитал хорошей идеей возвращать средства за билеты на не удовлетворивший зрителя спектакль.

По мнению Чурсина, в театре должен существовать механизм, при котором зритель мог бы вернуть билеты, если посчитает постановку неубедительной или непрофессиональной.

Чурсин уточнил, что такие субъективные критерии, как «нравится — не нравится», не должны влиять на возврат.

